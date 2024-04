Come combattere plastiche e microplastiche in mare: convegno a Marina di Pisa

L’associazione Praesidiomaris organizza, per il 20 aprile a Marina di Pisa, il convegno annuale 2024 sul tema dell’inquinamento dell’ambiente marino con particolare riferimento alle plastiche e microplastiche.

Obiettivo dell’appuntamento di quest’anno è fare un passo avanti su questo tema, focalizzando l'attenzione sulle possibilità di contrastare l’uso e l’abuso delle plastiche con azioni che si possono intraprendere a tutti i livelli, da quello legislativo per regolamentare la produzione e l’utilizzo, a quello comportamentale.

Il convegno è rivolto a tutti coloro che amano il mare e vogliono dare un contributo alla sua salute e conservazione. Lo scopo è informare e far crescere la conoscenza e la sensibilità per arrivare ad un concreto miglioramento dei comportamenti ed alla crescita di un movimento d’opinione per la tutela del mare.

Gli interventi dei relatori saranno introdotti e guidati dalla dott.ssa Maria De Biasi. Si partirà dal tema dei rifiuti solidi in mare e l’importante ruolo dei pescatori che ogni giorno affrontano la sfida di come gestire gli oggetti trovati nelle loro reti (Paolo Sartor, CIBM Livorno). Si proseguirà con un’estesa panoramica delle problematiche da parte di uno dei maggiori esperti del settore (Prof. Valter Castelvetro dell’Università di Pisa) per poi affrontare un’analisi delle azioni in atto e previste da parte della Comunità Europea grazie all’intervento del Dott. Franco Biagi profondo conoscitore della materia. Seguirà la presentazione del Dott. Gaetano Licitra, direttore di Arpat Dipartimento di Pisa, che illustrerà alcuni progetti di cooperazione internazionale recentemente avviati che riguardano l’intera area del Tirreno settentrionale.

Seguirà l’intervento da parte del Prof. Alfonso Pompella ordinario di Patologia Generale, che parlerà degli aspetti e delle possibili conseguenze che riguardano la salute umana, ma anche di quali possano essere le precauzioni per difenderla e contenere il rischio.

Per chiudere le presentazioni ci sarà una rassegna di bellissime fotografie subacquee da tutto il mondo, per ricordare che il mare è non solo un ecosistema di importanza vitale, ma anche e soprattutto una straordinaria bellezza della natura che deve essere preservata.

Nella parte finale del convegno sarà dato spazio alle domande in una tavola rotonda moderata dal dott. Marco Talluri direttore della rivista web Ambientenonsolo, durante la quale i relatori saranno a disposizione per chiarimenti e curiosità del pubblico in sala.

La registrazione all'evento non è obbligatoria, ma consigliata, al link dedicato.