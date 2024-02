Anche Santa Croce "s’illumina di meno". In occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, in programma domani 16 febbraio, il Comune spegnerà le luci del teatro Verdi dopo il tramonto.

Per i bambini è stata organizzata una giornata all’insegna dell’educazione al riciclo e al rispetto dell’ambiente. Sono due i laboratori aperti: uno alla Biblioteca Comunale di Santa Croce sull’Arno e l’altro alla Biblioteca di Staffoli. A partire dalle 16.30 sono previste varie attività educative, tra cui un laboratorio che riciclando bottiglie di plastica coinvolgerà i bambini in maniera creativa.

"E' fondamentale fare un’opera di sensibilizzazione su un uso consapevole delle risorse - dice la sindaca di Santa Croce sull’Arno Giulia Deidda - le molteplici manifestazioni del cambiamento climatico sono lì a dimostrare che non c’è più tempo da perdere, e che ognuno di noi può e deve fare la sua parte. Per questo anche un’iniziativa simbolica come M’illumino di Meno è importante. Invito tutti i cittadini a partecipare attivamente".

Le luci si spegneranno, come richiesto da Anci, dopo il tramonto e verranno riaccese in tempo per lo spettacolo 'Stasera pago io'.