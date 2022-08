Raccolta differenziata di carta e cartone: bene la Toscana, Pisa a metà classifica regionale

Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a Base Cellulosica, ha presentato il 27° Rapporto Annuale sulla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone. Nel 2021 in Toscana sono state raccolte e correttamente avviate a riciclo oltre 300mila tonnellate di carta e cartone con un incremento di 17.561 tonnellate rispetto al 2020. Ogni cittadino ha contribuito differenziando 85,5 kg di materiali cellulosici, media pro-capite tra le più alte d'Italia. Fuori dal podio la provincia pisana, che con quasi 30mila tonnellate per il pro-capite di 70,5 kg è quinta in Regione, dietro Prato (leader italiano), Lucca, Firenze, Lucca e Siena.

"La Toscana, sede di uno dei più importanti distretti cartari italiani, torna a dare prova di essere una delle regioni più virtuose d’Italia", afferma Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco: "Nel giro di un anno ha saputo compensare ampiamente le perdite subite durante il 2020 con una crescita che sfiora il 6%. Un andamento positivo confermato anche dal livello di intercettazione della frazione cellulosica sul totale dei rifiuti prodotti, che rappresenta il 14,7%: risultato anche in questo caso tra i migliori in Italia".

Durante il 2021 in Toscana Comieco ha gestito direttamente 190.882 tonnellate di carta e cartone, pari al 60,8% della raccolta complessiva. Ai 268 comuni convenzionati sono stati riconosciuti corrispettivi per oltre 16,6 milioni di euro.

La raccolta per provincia

Analizzando i dati nel dettaglio si può notare come mostrino delle contrazioni significative solo le province di Arezzo (-1.128 t) e Grosseto (-918 t), mentre tutte le altre registrano un segno positivo.

Provincia di Arezzo: raccolte oltre 22.000 tonnellate di carta e cartone, con un pro-capite di 66,6 kg;

Provincia di Firenze: 102.218 tonnellate totali e 103,7 kg la media di raccolta di ciascun cittadino;

Provincia di Grosseto: quasi 13.000 tonnellate raccolte e un pro-capite medio di 59,2 kg;

Provincia di Livorno: più di 21.700 tonnellate di carta e cartone, pro-capite di 65,9 kg;

Provincia di Lucca: raccolte poco più di 35.000 tonnellate con un pro-capite di 92,2 kg;

Provincia di Massa-Carrara: 11.277 tonnellate raccolte, 59,4 kg differenziati in media da ogni cittadino;

Provincia di Pisa: quasi 30.000 tonnellate di carta e cartone, per un pro-capite di 70,5 kg;

Provincia di Pistoia: raccolte oltre 19.500 tonnellate e una media pro-capite di 67,3 kg;

Provincia di Prato: 40.261 tonnellate e il pro-capite più alto d’Italia, 157,2 kg;

Provincia di Siena: quasi 19.000 tonnellate di carta e cartone raccolte, con un pro-capite di 71,6 kg.

Quantità e qualità della raccolta differenziata di carta e cartone in Italia

A livello nazionale, nel 2021 la raccolta differenziata di carta e cartone delinea una situazione caratterizzata da un andamento ovunque positivo. Oltre 3,6 milioni di tonnellate di materiale cellulosico sono stati differenziati complessivamente in tutto il Paese con i volumi complessivi di raccolta comunale in crescita di oltre 110.000 tonnellate (+3,2%) e la media pro-capite del Paese supera per la prima volta i 60 kg/ab. Dal Rapporto Comieco risulta come l’Italia per il secondo anno consecutivo abbia raggiunto l’obiettivo UE 2030 per il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici fissato all’85%, traguardo tagliato già l’anno precedente con 10 anni di anticipo.