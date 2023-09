Un weekend all'insegna dell'amore per l'ambiente a Pisa

Due appuntamenti ravvicinati ma distinti, due pulizie straordinarie da plastiche e rifiuti non pericolosi, a cui la cittadinanza è invitata a partecipare. Sono quelli che si svolgeranno a Pisa tra sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, con il patrocinio del Comune di Pisa.

"Sarà un fine settimana molto importante per la nostra città per quanto riguarda la sensibilizzazione alla tutela ambientale - dichiara l’assessore all’Ambiente Giulia Gambini - con due importanti eventi che si svolgeranno sul nostro territorio dedicati proprio a questa tematica. Entrambi gli appuntamenti coinvolgeranno la cittadinanza, che invito quindi a partecipare. La battaglia per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente passa anche attraverso iniziative come queste, oltre che attraverso i piccoli gesti che ognuno di noi può compiere nel proprio quotidiano. Ringrazio i volontari di Legambiente e di Plastic Free per aver organizzato i due eventi".

La prima pulizia straordinaria si svolgerà sabato 30 settembre a Marina di Pisa. La sezione di Pisa di Legambiente organizza ' Puliamo il mondo' in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Pisa, per la pulizia dell'ultimo tratto di pista ciclabile prima dell'arrivo al centro abitato. Il punto di incontro è in via Ivizza, 17 alle ore 9.30. Saranno forniti guanti e sacchi gratuitamente fino ad esaurimento del materiale. Non occorre prenotazione basta presentarsi all'appuntamento.

Il secondo evento si terrà domenica 1 ottobre all'interno di San Rossore, per la pulizia straordinaria della spiaggia del Gombo. L'organizzazione è della Associazione Plastic Free onlus, sempre con il patrocinio del Comune di Pisa. L'appuntamento è alle 8.30 alle Cascine Vecchie, già dentro il Parco. E' consigliata la prenotazione per prevedere il trasporto fino alla spiaggia. E’ possibile prenotarsi al seguente link: https://www.plasticfreeonlus. it/eventi/5447/1-ott-pisa.