Pontedera, studenti a lezione di riciclo con Riciclarte

Una iniziativa che parla di sostenibilità, circolarità, creatività. Tutto questo è Riciclarte, il progetto sviluppato da Alla Vigna Group in collaborazione con il Comune di Pontedera, gli istituti comprensivi cittadini Pacinotti, Gandhi e Curtatone e la partnership di Ecoacciai, importante azienda del polo ambientale pontederese.

A partire proprio da stamani alunni di classi terze, quarte e quinte delle primarie di Pontedera entreranno all'interno degli impianti dell'azienda e vedranno, dal vivo, il ciclo di raccolta, selezione, trattamento e riuso dei materiali. L'obiettivo è la sensibilizzazione sulla corretta gestione dei rifiuti, il rispetto ambientale e il riciclo. Sono 15 le classi, in totale, coinvolte nel progetto.

I filoni di Riciclarte sono vari e comprendono anche l'esposizione di opere d'arte realizzate con materiale riciclato, con una mostra che è allestita e visibile nell'atrio di Palazzo Comunale. All'avvio dei tour guidati per gli alunni all'interno di Eco Acciai presente stamani anche l'assessore alle Politiche educative del Comune di Pontedera Francesco Mori.

"Si impara vedendo e facendo esperienza - ha detto Mori - e per questo la presenza delle scuole ha una valenza specifica, che è fondamentale per vedere dal vivo come recupero, rigenerazione, riciclo e riutilizzo trovino applicazione pratica".