Incontro con Susanna Ceccardi domenica 13 settembre da Lilli in

Ultima settimana di campagna elettorale, e Riccardo Buscemi, candidato consigliere regionale per la lista Forza Italia UDC, dà appuntamento ad amici e simpatizzanti alle 18.00 di domenica 13 settembre presso la Pasticceria Lilli In, Viale delle Piagge a Pisa, per un breve momento elettorale, al quale parteciperà Susanna Ceccardi, candidato governatore del Centro Destra. “Mancano ormai pochi giorni al voto” afferma Buscemi “e siamo a un passo dal vincere anche queste Elezioni, dopo la vittoria di Cascina, Pisa e di altri comuni della Toscana. In questi anni il Centro Destra ha dimostrato di sapere governare i territori, ora possiamo governare con Susanna Ceccardi anche la Regione. Dobbiamo fare tutti gli ultimi sforzi, convincere gli indecisi, spingerli ad andare a votare: io domando il voto per Forza Italia UDC e chiedo la preferenza per me, per diventare Consigliere Regionale e rappresentare tutto il nostro bello e vasto territorio. Il mio biglietto da visita sono i miei valori, la passione, la dedizione, il metodo e la forza delle mie idee che hanno caratterizzato il lungo impegno in politica (senza vivere di politica!). È l’ora del cambiamento, è l’ora dell’alternanza di governo, per rendere ancora più forte la nostra democrazia!!” Interverranno Raffaella Bonsangue, Coordinatore Provinciale di Forza Italia, Luca Titoni, Segretario Regionale UDC e Michele Conti, Sindaco di Pisa.