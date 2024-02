Pioggia e piena dell'Arno, il governatore Giani: "Nessuna criticità"

Migliora la situazione meteorologica in Toscana, malgrado le insistenti piogge proseguite anche nelle ultime ore. Osservati speciali i corsi d'acqua, come l'Arno. "I livelli dei bacini sono in diminuzione - fa sapere il presidente della Regione Eugenio Giani sui social - nonostante le precipitazioni intense localmente oltre i 150 millimetri, non ci sono stati problemi sui fiumi. Il colmo di piena dell'Arno è già transitato a Firenze, Empoli e Pontedera. In transito attualmente a Pisa a 1.100 metri cubi al secondo senza alcuna criticità".

Il governatore aggiunge: "Per la importante quantità di acqua caduta e la saturazione del terreno, ci sono stati alcuni movimenti franosi nelle province di Massa Carrara, Pistoia, Lucca e Prato, molti già risolti e alcuni in via di risoluzione grazie al nostro sistema di protezione civile della Toscana, personale dei Comuni e vigili del fuoco".

Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord ha operato in questo senso con gli impianti che sono rimasti attivi soprattutto nella zona della costa per ridurre l’impatto delle piogge intense che hanno colpito il territorio. "Abbiamo mantenuto un monitoraggio costante della situazione - sottolinea il presidente Ismaele Ridolfi - sia sui principali fiumi e torrenti sia sul reticolo minore. Le criticità sono state ridotte al minimo, nonostante le importanti precipitazioni che hanno riempito i corsi d’acqua ma il deflusso è stato abbastanza regolare. Il pronto intervento dei tecnici e l’attivazione degli impianti hanno permesso di rimanere nei livelli di guardia, con le idrovore che a pieno regime hanno pompato l’acqua nelle fasi più critiche. Tutti gli impianti dei bacini di bonifica Vecchiano, Massaciuccoli Pisano e Massaciuccoli Lucchese hanno lavorato insistentemente per tutta la giornata e gran parte della scorsa nottata. Lo stesso vale per quelli nei comuni di Massa e Carrara. Inoltre è stato acceso nella notte fra lunedì e martedì l’impianto idrovoro della Bufalina, scolmatore meccanico del lago di Massaciuccoli. L’impianto è tuttora acceso e lo sarà sicuramente per i prossimi giorni, considerate le alte quote raggiunte dal lago".