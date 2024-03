Meteo, inizio settimana con le nuvole poi torna il sole: le previsioni a Pisa

L'inizio della settimana sarà caratterizzato da un peggioramento del tempo sulla Penisola. Lo confermano i meteorologi di 3bmeteo.com. "Un fronte freddo, che merita questo appellativo più che altro perché associato a una saccatura di matrice artica, si estenderà fino all'Europa centrale dove porterà un rigurgito invernale. Ma da noi quel freddo non arriverà anche se i contrasti con la massa d'aria mite primaverile presenti sulla Penisola saranno sufficienti a stimolare la formazione di rovesci e temporali che localmente potranno essere anche intensi e grandinigeni. Le zone più esposte saranno quelle adriatiche ma avremo nubi e qualche isolato fenomeno anche sulla fascia tirrenica" sottolineano.

Le previsioni meteo a Pisa

LUNEDI' 18 MARZO. Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, sono previsti 0.6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2704m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest.

MARTEDI' 19 MARZO. Tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2538m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest.

MERCOLEDI' 20 MARZO. Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2566m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest.

GIOVEDI' 21 MARZO. Cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2893m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest.

VENERDI' 22 MARZO. Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2403m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest.