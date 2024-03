Fine settimana invernale, ancora pioggia: le previsioni a Pisa

Sarà ancora un weekend di maltempo sull'Italia, con due perturbazioni molto simili che scendono direttamente dalla Groenlandia. Le previsioni meteo di sabato 9 e domenica 10 marzo sono in tutto e per tutto invernali.

Maltempo su mezza Italia

La prima perturbazione arriverà già oggi, venerdì 8 marzo, in serata, al nord-ovest, con prime avvisaglie in Sardegna già nel pomeriggio; poi 'dopo cena' nevicherà sulle Alpi già dai 700 metri e pioverà in modo via via più intenso tra Liguria, Piemonte e Lombardia. La prima perturbazione si farà sentire su gran parte del centro-nord fino al primo pomeriggio di sabato. I fenomeni più intensi sono previsti al mattino su Alpi Occidentali (anche mezzo metro di neve fresca), Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Lazio. La neve cadrà su tutto l’arco alpino oltre i 900 metri e anche sulla dorsale appenninica fino ai 1200-1400 metri. Dopo una brevissima pausa, la seconda perturbazione arriverà nella notte tra sabato e domenica 10 marzo sono previste precipitazioni a tratti forti su Friuli (fino a un massimo di 60-80 cm di neve fresca in 24 ore), su gran parte del Triveneto, sulla Liguria, l'Alta Toscana e l'arco alpino occidentale. A rischio di nuovo anche il versante tirrenico, con temporali in arrivo dal mare tra la Capitale e la Campania.

Le previsioni meteo a Pisa (3bmeteo.com)

SABATO 9 MARZO. Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1677m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

DOMENICA 10 MARZO. Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti 25mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 1976m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest.