Meteo: un weekend di sole e qualche nuvola, ma nella settimana di Pasqua arriva la pioggia

"Nonostante un parziale cedimento dell’anticiclone in corrispondenza del Mediterraneo centrale e dell’Italia, il tempo del weekend in Toscana non subirà variazioni significative". E' quanto conferma Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.

"Solo nella giornata di sabato un flusso di correnti umide sudoccidentali che precederà la discesa di un fronte freddo dall’Europa centro-settentrionale determinerà addensamenti irregolari con qualche pioggia sull’alta Toscana e locali pioviggini fin sulle province di Pisa e Livorno. Rimarranno all’asciutto invece le province di Firenze e Arezzo e schiarite anche ampie caratterizzeranno la giornata sul resto della Toscana".

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAY



"Domenica - prosegue Badellino - il fronte freddo scivolerà rapidamente da nord a sud lungo l’Italia e interesserà di striscio la Toscana, provocando annuvolamenti e qualche piovasco sulle zone più interne appenniniche, mentre sul resto della regione prevarrà il sole. La settimana di Pasqua comincerà stabile, grazie ad un temporaneo rinforzo dell’anticiclone e la giornata di lunedì sarà caratterizzata dalla presenza del sole. Ma già in serata la nuvolosità aumenterà da ovest, per l’avvicinamento di una perturbazione atlantica che eroderà l’anticiclone e determinerà un peggioramento martedì con piogge, rovesci e qualche temporale. Per un miglioramento delle condizioni atmosferiche si dovrebbe attendere la seconda metà della settimana, anche se potrebbe non essere duraturo".