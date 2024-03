Momenti di tregua, per un paio di giorni, poi regnerà la pioggia. Sarà una settimana piuttosto umida quella appena cominciata, probabilmente fino alla Festa della Donna, per concludersi con un fine settimana bagnato. Data la marcata instabilità, è difficile per adesso, per le previsioni di 3bmeteo.it, essere più precisi, specialmente per le giornate più 'a rischio' temporali, come mercoledì 6 e proprio venerdì 8 marzo. Di certo, sarà bene portarsi dietro l'ombrello.

Le previsioni della settimana

Lunedì 4 marzo

Oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1438m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Martedì 5 marzo

Giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1679m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì 6 marzo

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1134m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Giovedì 7 marzo

Giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1394m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Venerdì 8 marzo

Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata, sono previsti 11mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1562m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: pioggia.

Sabato 9 marzo

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 12mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1402m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 10 marzo

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. schiarite in serata, sono previsti 27mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1713m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia.