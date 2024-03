In Consiglio comunale a Pisa, ieri 4 marzo, è stato presentato un question time relativo alla situazione dell'area antistante le scuole primarie Guglielmo Oberdan in via San Michele degli scalzi. A presentarlo la consigliera Pd Dalia Ramalli: "All'inizio di novembre scorso il maltempo aveva causato la caduta del pino posizionato davanti all'ingresso della scuola". Nessun danno a persone riscontrato, ma il danno è stato evidente, con l'albero che era crollato sul muretto, spaccando il marciapiede sotto il quale c'erano le radici.

"Nei giorni successivi i resti dell'albero e i detriti sono stati rimossi - prosegue Ramalli - ma esita una voragine sul marciapiede, precariamente circondata da transenne. Sono 4 mesi ormai che la situazione è lasciata a se stessa provocando un problema di sicurezza, accessibilità nonché di decoro. Il sindaco ha riconosciuto il problema, impegnandosi a dare risposte celermente, ma nessuna specifica è stata data sui tempi e sulle modalità. Per esempio, nessun riferimento ad eventuale sostituzione della pianta con altra specie in grado di offrire ombra al giardino. Crediamo sia urgente restituire al quartiere un luogo dignitoso, soprattutto per i bambini e le bambine delle scuole Oberdan".