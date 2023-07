"Scuole inaccessibili: la giunta si volta dall'altra parte": la denuncia dei consiglieri PD

"Quanto denunciato in questi anni sull’accessibilità dei nostri istituti scolastici non può andare in secondo piano" affermano i consiglieri comunali del PD Maria Antonietta Scognamiglio e Matteo Trapani. "Nei giorni scorsi, su sollecitazione di alcuni genitori, abbiamo chiesto alla Giunta di impegnarsi per renderli accessibili, a partire proprio dalle scuole 'Lorenzini'. La risposta è stata però vaga e non del tutto corretta. Abbiamo appreso che numerosi genitori, già nell’aprile dello scorso anno avevano chiesto un sopralluogo presso la scuola elementare 'Lorenzini' per chiedere abbattimento delle barriere architettoniche che rendono completamente inaccessibile il giardino".

"Tutto ciò provoca sia problemi di sicurezza in caso di evacuazioni che di fruizione degli spazi da parte delle bambine e dei bambini disabili. Da aprile ad oggi numerose le richieste dei genitori che sono state inascoltate. L’unica cosa fatta dall’amministrazione è un buco in mezzo al giardino con della sabbia, che non risolve per nulla il problema, e il rifacimento del bagno solamente due mesi fa. Così manca del tutto la volontà di portare avanti un progetto che permetta in quella scuola, e nelle altre, di rendere accessibili le aree" insistono Trapani e Scognamiglio.

"Su questo tema abbiamo lavorato molto nella scorsa consiliatura e continueremo a farlo - afferma Maria Antonietta Scognamiglio, consigliera PD e vicepresidente del Consiglio Comunale - quanto denunciato ormai da mesi dai genitori è gravissimo e la mancanza di interesse di questa amministrazione lo è ancora di più. Serve da subito convocare il tavolo dell’accessibilità e prevedere uno stanziamento adeguato a rendere accessibile quella struttura e tutte le altre presenti sul nostro territorio. Numerose sono anche le altre situazioni di criticità come, ad esempio, quella dell’istituto 'Calandrini', non accessibile (in pieno centro storico con tutto quello che comporta). Questa amministrazione non ha nemmeno accantonato la percentuale che la legge regionale stabilisce, come riportato anche nel regolamento sul laboratorio dell’accessibilità, al fine dell’adeguamento delle strutture".

"Un tema che deve essere trasversale e non derubricato da questa giunta - continua il capogruppo PD Matteo Trapani - sono anni che si chiedono interventi per ridurre le criticità legate all’accessibilità dei luoghi pubblici. In particolare, le nostre scuole, insieme agli spazi sportivi, ricreativi, sociali e verdi e le stesse strade e piazze, non possono continuare ad essere in questo stato. Quanto denunciato dai genitori delle scuole 'Lorenzini' è sicuramente grave come numerose sono le situazioni similari in città. Non possiamo, per colpa della lentezza della parte politica, ledere ancora i diritti dei bambini e delle bambine e di tutte le persone disabili. Per questo proporremo un Ordine del giorno alla variazione di bilancio del 25 per chiedere uno stanziamento consistente e utile a procedere con i lavori e una verifica di tutte le criticità presenti nei nostri plessi scolastici".