Consiglio comunale: via libera al Dup, alla sesta variazione di bilancio e al contratto di servizio con Pisamo

Disco verde, ieri pomeriggio, in Consiglio comunale al Dup, il documento unico di programmazione 2021/2023, alla sesta variazione di Bilancio e al contratto di servizio con Pisamo.

Il Dup è passato, dopo una relazione dell’assessore Raffaele Latrofa (“oltre agli interventi già programmati, ci saranno ulteriori risorse per il Palazzetto dello sport, per la manutenzione stradale e per i marciapiedi e, inoltre, nuove risorse invece per il Parco Ciclilandia, aule verdi nei giardini scolastici e per il Teatro del Calambrone”), con 20 voti a favore (Lega, FdI e Fi).

La sesta Variazione del Bilancio, dopo una relazione del sindaco di Pisa, Michele Conti, è stata invece approvata con 19 voti a favore (Lega, FdI e Fi). Da registrare che su questo provvedimento non sono mancate vivaci polemiche in quanto comprende, tra l’altro, oltre ad importanti risorse per la manutenzione ordinaria, anche un contributo alle imprese e, in particolare, per le bancarelle del Duomo.

Il Consiglio comunale, infine, ha poi approvato con 19 voti a favore (Lega, FdI e Fi), il contratto di servizio con Pisamo. Collegata a questa proposta è stato approvato (all'unanimità) anche un ordine del giorno, presentato dai consiglieri Auletta (Diritti in Comune), Picchi (Pd) e Amore (M5S), con il quale s’impegna il sindaco Michele Conti a riferire in una apposita Commissione Consiliare sull'appalto tra Pisamo e Avr sui recenti licenziamenti di quest’ultima.

All'inizio della seduta l’assessore Dringoli, rispondendo ad un question time del consigliere Auletta (Diritti in Comune), ha dichiarato che all'asilo nido San Biagio, “alcuni lavori sono stati già fatti, gli altri saranno fatti entro qualche giorno”.

La prossima seduta del Consiglio comunale si terrà giovedì 4 Novembre, dalle 14, diretta streaming.