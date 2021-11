Sinistra Italiana: subito il congresso per ricostituire il Circolo di Pisa

Si è tenuta ieri sera, 11 novembre, al Circolo Arci di Putignano una molto partecipata assemblea provinciale, alla presenza di Peppe De Cristofaro, della Segreteria Nazionale e in collegamento con Alessia Petraglia, coordinatrice regionale, ed altri dirigenti nazionali e regionali. E' stato designato un comitato provvisorio con il mandato di organizzare a breve il Congresso per ricostituire il Circolo di Pisa e entro l'anno il Congresso provinciale. Del comitato provvisorio fanno parte Anna Piu, studentessa universitaria, consigliera a Crespina Lorenzana, Raffaella Pretini insegnante, Luigi Sofia insegnante precario e Mauro Stampacchia, coordinatore provinciale.

Nel corso dei lavori è stata approvata la seguente mozione:

"Sinistra Italiana è solidale con i giovani delle Sardine e il loro percorso di dialogo con la comunità islamica a Pisa (un picnic di solidarietà), e che sono per questo stati aggrediti mediaticamente dalla stampa di destra.

E' finito nel nulla il tentativo della destra pisana di impedire la libertà di culto garantita dalla Costituzione. Come era del resto prevedibile, in tribunale il diritto ha trovato conferma netta e la Amministrazione Conti ha sprecato tempo e denaro del contribuente ed è stata duramente sconfitta, anche se ne ha tratto, a suo tempo, voti e consensi.

Adesso la via non può essere che quella di costruire un percorso di integrazione e di dialogo e questi giovani hanno avuto il merito di farlo concretamente. L'islamofobia porta discriminazione, divide le comunità cittadine, impoverendo la città nelle sue relazioni e nelle sue culture.

E' tempo che anche le forze politiche esprimano la loro solidarietà. Anzi, sarebbe proprio il primo cittadino a dover svolgere il ruolo naturale di accoglienza e ricucitura del tessuto cittadino. Ma certo dal sindaco leghista Conti questo non ci si può aspettare, anche se adesso ostenta una riconversione moderata e "civica". Questa altro non è che una ammissione implicita dei suoi errori, senza però una loro effettiva riparazione.

Sinistra Italiana è in campo nella città con la sua organizzazione e le sue proposte. I temi della giustizia sociale e del progresso sono centrali ed occorre avere il coraggio di stare accanto alle iniziative, come quelle dei giovani verso la comunità islamica, iniziative che combattono i pregiudizi e aprono porte importanti sul futuro della nostra città".