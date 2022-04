Base militare a Coltano: "La Regione ci risponda e fornisca i documenti del progetto"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Pd e Lega chiedono, tramite tutti i loro esponenti locali e nazionali, chiarimenti sul progetto della base militare a Coltano al Ministro della Difesa. Siamo alla pantomima .

Si tratta ancora una volta di una bugia. Dai documenti che abbiamo resi pubblici in questi giorni e a cui abbiamo ottenuto tramite ufficiale accesso agli atti con l'Ente Parco sveliamo questa ennesima ipocrisia.

Tutti sono in possesso dall’aprile del 2021 non solo del Progetto, fatto dal Governo e quindi da Pd e Lega, ma anche del Quadro Economico!

Chi è in possesso di questa documentazione a partire dal Presidente della Regione Giani renda pubblico quante sono le decine di milioni di euro che si intendono stanziare e la smettano di mentire.

La Regione Toscana era infatti conoscenza del progetto della base dall'Aprile 2021. Eugenio Giani se vuole chiarimenti e informazioni come dichiara sulla stampa è sufficiente che apra i propri cassetti che da un anno tiene chiusi.

Chiediamo pubblicamente alla Regione di rispondere alla richiesta ufficiale via pec che abbiamo inviato negli scorsi giorni per avere tutta la documentazione e a cui ad ora non abbiamo ricevuto alcuna risposta.

Una Città in comune

Rifondazione Comunista