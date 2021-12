Bilancio di Previsione 2022: sì del Consiglio Comunale di Pisa

Dopo un lungo dibattito consecutivo di ben tre giorni, ieri 22 dicembre a tarda serata, il Consiglio Comunale di pisa ha dato il via libera alla proposta dell’Amministrazione Comunale per il Bilancio di Previsione 2022. Hanno votato a favore 19 consiglieri comunale (Lega, Fdi-Pnc e Fi), 7 contrari (Pd, Diritti in Comune). Assenti i consiglieri del M5S, Gabriele Amore e Alessandro Tolaini, il consigliere Antonio Veronese (Patto Civico), Benedetta Di Gaddo (Pd), Brunella Barbuti (Lega) e i consiglieri Manuel Laurora e Emanuela Dini, entrambi del gruppo misto.

La seduta si è svolta da remoto. Sono state votati, tra emendamenti, mozione e ordini del giorno, oltre 300 atti. Non sono mancati momenti di tensione e vivaci polemiche. Una discussione che ha visto l’intervento del Sindaco di Pisa, Michele Conti, degli assessori comunali e di tanti consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza.

Asostegno sono intervenuti i capogruppo consiliari di Forza Italia e Lega. Riccardo Buscemi: "La nostra è una manovra importante, manteniamo l’invarianza della pressione fiscale e manteniamo gli investimenti". Paolo Cognetti: "Un bilancio che registra un forte ostruzioni da parte della sinistra che non ha presentato un documento alternativo". Il capogruppo Pd, Matteo Trapani: "Un bilancio che non aiuta la città, che non ha nessuna prospettiva per Pisa, che guarda solo ad alcuni interessi". Diritti in Comune, Francesco Auletta: "In questo bilancio non c’è assolutamente nulla per contrastare la povertà crescente e le diseguaglianze sociali".

Le prossime sedute del Consiglio Comunale si terranno martedì 11, martedì 18 e martedì 25 Gennaio. Prevista, come di consueto, la diretta streaming.