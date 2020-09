Cascina, Bene Comune: "Diniego illegittimo di spazio per iniziativa elettorale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Sono passati pochi giorni dalla vittoria al Tar contro una decisione illegittima della Commissione elettorale di Cascina e di nuovo siamo a dare battaglia al burocraticismo che si annida nella Pubblica Amministrazione. A seguito della comunicazione della Lista "Bene Comune", a firma Sepi SpA - Comune di Cascina ci viene comunicato che gli spazi al Mercato sono già occupati e che per le occupazioni fuori mercato occorre presentare domanda almeno 20 giorni prima della data di occupazione, pertanto non può essere garantito il rilascio della concessione. Inoltre sempre per le occupazioni fuori mercato, va allegata planimetria dell'occupazione richiesta e specificate le dimensioni dell'occupazione. Ancora una volta ci troviamo di fronte ad una grave violazione dei diritti costituzionali. Nessuna limitazione, tanto meno di carattere burocratico può essere frapposta alla libera attività di propaganda elettorale durante il periodo di campagna elettorale. Nessun organo politico amministrativo può negare un diritto costituzionale. Bene Comune non a caso non ha richiesto nessuna autorizzazione ma ha inviato semplici comunicazioni per informare della nostra presenza le Autorità competenti. L'autorità amministrativa non può aggravare il procedimento amministrativo con norme del tipo 20 giorni prima......, oppure non c'è posto e addirittura vogliamo la planimetria. La propaganda elettorale è libera. In questa ennesima vicenda di malfunzionamento della Pubblica Amministrazione, di illegittimo c'è solo la lettera inviataci via pec da Sepi spa-Comune di Cascina, in quanto per primo non viene riportato il nome del responsabile del procedimento, in aperta violazione della legge n. 241 del 1990 ed infine la firma non può essere bi-ente, o è Sepi o Comune di Cascina. In merito al Comune di Cascina, vorremmo conoscere il parere del Sindaco e del Segretario Generale, e soprattutto se sono a conoscenza di quanto ci è stato inviato.

La Lista BENE COMUNE