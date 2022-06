Cimitero per animali a Pisa, Bargagna (Lega): "Ecco la verità sulla proposta"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

E' giunto il momento, di comunicare ai cittadini, che, purtroppo, visto la strumentalizzazione politica della NOSTRA PROPOSTA, e di altre associazioni del territorio, di realizzare un CIMITERO PER ANIMALI a Pisa, tra l'altro già presentata nel 2019, in cui avevamo suggerito l' inserimento nel nuovo bando per la futura gestione del canile intercomunale "Soffio di Vento", dato che confina con un terreno di proprietà del comune, e che avrebbe solo bisogno di una variazione urbanistica, vogliamo precisare che:

il 21 Aprile scorso, grazie al Consigliere BARGAGNA Alessandro, i Presidenti / Delegati delle Associazioni, N.O.G.R.A. - O.I.P.A. - GATTI MAMMONI, e una rappresentante delle colonie feline censite di Pisa, hanno incontrato il Sindaco CONTI Michele, per discutere di varie problematiche irrisolte, tra cui la realizzazione del CIMITERO PER ANIMALI, e del soccorso di animali in difficoltà sul territorio, tra cui i gatti delle colonie feline.

Alla fine dell'incontro, il Sindaco, prese un formale impegno per la realizzazione del CIMITERO PER ANIMALI, e, per riattivare la convenzione con la clinica universitaria veterinaria di S.Piero a Grado (scaduta nel 2012), per la cura di animali non coperti dal normale soccorso a carico del comune, la quale, prevede, esclusivamente animali d'affezione coinvolti in incidenti stradali, e pulli e cuccioli di mammifero.

Le polemiche di questi ultimi due mesi, tra maggioranza e opposizione, oltre a non costruire niente di concreto, hanno solo evidenziato, solo chi, dopo anni di silenzio e TOTALE ASSENZA, per progetti o azioni concrete alla Tutela e Protezione degli animali, voglia approfittare di tali argomenti, per avere una personale visibilità, visto le imminenti elezioni amministrative del prossimo anno a Pisa.

Dal 2018 ad oggi, ricordiamo le principali iniziative realizzate a favore degli animali, e quelle proposte dalle associazioni, non ancora realizzate:

Bonus Bau, realizzato dall'Assessore GAMBACCINI Gianna in collaborazione con il Consigliere BARGAGNA Alessandro, sottolineando, che l'Assessore GAMBACCINI, aveva a cuore le tematiche animaliste, e che ricordiamo con affetto, per la sua grande disponibilità e azioni concrete a favore dei cittadini ed animali.

Il soccorso di Pulli e Cuccioli di Mammifero, operativo dal 2020.

La vigilanza attiva delle Dune del Litorale durante il periodo estivo, con iniziative volte ad educare ed informare i cittadini al rispetto dell'Ambiente e Animali, attraverso incontri al punto blu (spiaggia C91,) dove è presente un gazebo, a disposizione delle associazioni Protezionistiche / Animaliste (202O / 2021).

Il garante per gli Animali, in ATTESA della nomina della persona scelta dal Comune attraverso un bando (2021).

Il nuovo Regolamento Comunale Tutela degli Animali (Presentazione Aprile 2018), realizzato e proposto dalle associazioni, che dopo il percorso iter burocratico, attende SOLO di passare in commissione ambiente per poi essere approvato.

Proposta di agevolazioni fiscali, sgravi ecc, per chi adotta un cane in canile (2020).

Nuova cartellonistica in centro città, quartieri e località limitrofe, a riguardo della corretta detenzione dei cani e raccolta delle deiezioni canine (2020).

Distributori automatici esterni in varie zone del centro città, per l'acquisto di sacchetti e palette per la raccolta delle deiezioni canine (2020).

Proposta di cessazione delle carrozze trainate da cavalli, in cambio della conversione delle licenze in TAXI (2019).

......e molti altre proposte e progetti, che possiamo illustrare a tutti i CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA E MINORANZA, previo appuntamento presso la nostra sede operativa.

Un CONSIGLIO......poche chiacchere e più fatti, senza strumentalizzazioni e protagonismi personali, per il bene degli animali.

Ricordiamo, che Pisa, è una delle città che ha una presenza di animali d'affezione molti alta, e che i cittadini PISANI e le associazioni animaliste, sono molto attenti, alle problematiche che coinvolgono gli animali, in particolare quelle irrisolte degli ultimi dieci anni.

#NograPisaProtezioneAmbienteanimali