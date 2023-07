Il cimitero di Soiana è al centro di una mozione presentata dal gruppo Terricciola SiCura. L'esponente Matteo Arcenni spiega che "in questi anni sono stati eseguiti diversi lavor, alcuni di questi devono essere ancora completati per garantire la piena sicurezza ma, a nostro avviso, l'amministrazione si è scordata di realizzare un servizio fondamentale, cioè i servizi igienici". Il presidio sarebbe in particolare utile per gli utenti pià frequenti, cioè le persone anziane. "La normativa - insiste Arcenni - prevede che la manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Comune. Per questo motivo, abbiamo presentato una mozione perché il Consiglio comunale impegni il Comune a ultimare i lavori mettendo in sicurezza l'area e a provvedere alla realizzazione di adeguati servizi igienici".

La realizzazione di tali servizi igienici e il completamento dei lavori "per garantire la sicurezza del cimitero - conclude - non comporta esborsi particolarmente impegnativi per il Comune. Auspichiamo dunque che la nostra proposta di buon senso e civiltà venga accolta positivamente in modo da dare a tutti i visitatori del cimitero un servizio fondamentale".