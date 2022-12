Pisa 10ª per qualità della vita secondo il Sole24Ore: "Orgoglio" del sindaco, il Pd punta il dito sulla sicurezza

La giunta di Pisa, rappresentata dalle parole del sindaco Michele Conti, saluta con soddisfazione i dati provinciali della classifica 2022 del Sole24Ore sulla qualità della vita. "E' una grande soddisfazione mia e della mia amministrazione - si legge in una nota di Palazzo Gambacorti - essere tra le prime dieci città italiane per qualità della vita. Ma deve essere anche motivo di orgoglio per tutti i cittadini pisani. Il grande sforzo compiuto in questi anni dalla nostra città è stato determinante a far fare un balzo alla classifica a Pisa e provincia. Il traino del capoluogo, infatti, è ben visibile nella analisi dei 90 parametri presi a riferimento per la graduatoria. Peraltro, il dato è la conferma di un trend che dal 2018 è andato migliorando di anno in anno, segno che siamo stati sempre nella giusta strada".

"Sono molto soddisfatto anche della 1ª posizione nella categoria 'Ambiente e servizi' - prosegue - considerato che nel 2017 Pisa era scivolata alla 68ª posizione". "Quando siamo entrati nel 2018 - insiste - ci siamo trovati nella 54ª posizione, una delle peggiori di sempre. Da allora, ogni anno sono stati registrati miglioramenti, e oggi, con un balzo in avanti di 44 posizioni, siamo alla 10ª posizione. Ma non dobbiamo fermarci qui. Obiettivo nostro è far comprendere che Pisa è una città sempre più attenta alla qualità del buon vivere e che per fare il salto di qualità occorre il contributo sempre più convinto anche dei cittadini, il loro senso di appartenenza, l'orgoglio di vivere il quartiere e la città con le sue tradizioni, il senso civico per quanto riguarda il sostegno al volontariato, alla cultura, al sociale. Pisa deve diventare sempre più una città moderna, intelligente, europea. Questo è il nostro modello di sviluppo, riuscire a tenere sullo stesso piano le grandi opere che abbiamo realizzato e stiamo realizzando in questi anni quanto l’attenzione al decoro urbano per le nostre piazze e le nostre strade, così come i rifacimenti dei marciapiedi e dei manti stradali. Tutto concorre a migliorare la vita di cittadini, giovani, anziani, studenti, lavoratori e imprese. Ora, tutti insieme dobbiamo fare tesoro di questo dato raggiunto e contribuire a migliorarlo ancora. Ci sono grandi margini di miglioramento e abbiamo le capacità di farlo. La strada è giusta, andiamo avanti".

Il Partito Democratico, con il capogruppo Matteo Trapani e il responsabile organizzazione Roberto D'Alò, rispondono piccati al sindaco di Pisa Michele Conti. Punta il dito su alcuni dati, su tutti quello della sicurezza. Il dettaglio"non fa che confermare quanto cittadini e giornali sostengono da tempo: la criminalità imperversa nel nostro territorio. Siamo al terzo posto per numero di furti in abitazione. Terzi in tutta Italia. E così si potrebbe procedere lungo tante delle altre voci per cui 'eccelliamo': furti su auto in sosta (10° posto), rapine in abitazione (10° posto), furti di ciclomotori (10° posto), furti in esercizi commerciali (11° posto), omicidi stradali (12° posto), furti con strappo (16° posto), furti con destrezza (18° posto), sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile (21° posto), usura (21° posto), delitti informatici (25° posto), associazione a delinquere (26° posto), omicidi colposi (26° posto), omicidi da incidente sul lavoro (27° posto), rapine (28° posto). Questi per citare solo le voci in cui siamo nella top 30".

Secondo Trapani e D'Alò poi "se sulla sicurezza il quadro è impietoso, a livello di vivibilità urbana la situazione non migliora. Siamo tra le 5 città peggiori d'Italia in tre campi: offerta di trasporto pubblico, numero di morti e feriti in incidenti stradali, volume di rifiuti prodotti. Ciò vuol dire che a livello nazionale praticamente tutti i capoluoghi di provincia hanno un trasporto pubblico migliore, hanno meno incidenti e producono meno rifiuti". "Sarebbe bello che il Sindaco quindi - concludono - oltre provare a vendere i risultati di tantissimi sindaci del centrosinistra della provincia come suoi, sindaci che con fatica e poche risorse davvero migliorano la vita dei loro concittadini, e di politiche regionali che davvero impattano sulla qualità della vita (sanità, trasporti su rotaia, istruzione) ci spieghi perché la nostra città è indietreggiata su tutti questi altri fronti".