Nuova Dialisi e Garante dei diritti della terza età: due appuntamenti per la Commissione Politiche sociali

Due importanti appuntamenti vedranno impegnati, la prossima settimana, i consiglieri comunali della Commissione Politiche Sociali del Comune.

Il primo, sullo stato dell’arte della nuova Dialisi presso il nuovo Santa Chiara, si terrà lunedì 7 novembre alle 17 presso l’Ospedale di Cisanello, edificio 1, 'Aula Baschieri'.

Saranno presenti i vertici dell’Aoup, tra cui la direttrice generale, Silvia Briani, e alcuni rappresentanti del Comitato Dializzati.

Il secondo, sulla proposta del vicesindaco Raffaella Bonsangue per l’istituzione del garante per i diritti delle terza età, si terrà in Comune mercoledì 9 novembre alle 9,30.

Saranno presenti, oltre alla Bonsangue, anche la dirigente del Comune, Laura Tanini.