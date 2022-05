Il futuro dell'ex convento di Santa Croce in Fossabanda discusso in Consiglio comunale

Tra i numerosi argomenti in discussione nella seduta di domani, martedì 10 maggio (dalle 14.30) del Consiglio comunale, si sottolinea, in particolare, per iniziativa dell’amministrazione comunale, la concessione, in comodato gratuito per 28 anni, dell’ex Convento di Santa Croce in Fossabanda alla Scuola Sant'Anna. Questo complesso immobiliare (una struttura alberghiera composta da 56 camere dotate di servizi igienici, 12 camere con servizi a comune e numerosi spazi per attività formative) è un bene di proprietà comunale inserito nel piano delle valorizzazioni e alienazioni del Comune di Pisa. Dopo essere stato completamente restaurato in occasione del Giubileo dell’anno 2000, l’ex Convento è stato utilizzato per attività ricettiva e convegnistica fino al 2012.

L’ex Convento di Santa Croce in Fossabanda viene oggi così recuperato alla funzione di collegio universitario, contribuendo ad ampliare l’offerta di accoglienza per gli studenti di un istituto di eccellenza e garantendo il mantenimento dell’attuale conformazione dell’immobile. I costi di ristrutturazione saranno a carico della Scuola Sant'Anna per un importo stimato di circa 2 milioni di euro. Sempre nella seduta di domani del Consiglio comunale si segnala un question time del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) sulla mancata realizzazione delle case popolari di Sant’Ermete a cui gli risponderà il sindaco di Pisa, Michele Conti e un question time del consigliere Antonio Veronese (Patto Civico), su i disagi dovuti alla riasfaltatura di via Crispi a cui gli risponderà l’assessore alla mobilità urbana, Massimo Dringoli. Per quanto riguarda gli ordini del giorno, infine, si ricorda quello del consigliere Matteo Trapani (Pd) sulla riduzione della Cosap per i mezzi dei traslocatori e quello della consigliera Olivia Picchi (Pd) su alcuni manifesti apparsi in città sull'interruzione volontaria della gravidanza. La seduta successiva del Consiglio Comunale si terrà martedì 17 maggio.