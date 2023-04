Sinistra Italiana: nasce la Federazione provinciale di Pisa

Sabato 15 aprile, dalle ore 15, nei locali del Circolo Alberone, si terrà, alla presenza del segretario nazionale Nicola Fratoianni, il congresso provinciale di Sinistra Italiana che, con i tre Circoli della Provincia di Pisa, costituisce la nuova Federazione e ne rinnova la dirigenza, eleggendo l'assemblea provinciale, il tesoriere e il coordinatore.



"Si corona e si consolida così la nuova recente crescita di Sinistra Italiana, che ha visto il buon risultato, in particolare a Pisa, alle elezioni politiche in alleanza con EuropaVerde, e che nelle elezioni comunali ha, sempre nell'ottica di allargare il dialogo a sinistra, promosso ed aderito a Sinistra Unita per Pisa in sostegno alla candidatura di Paolo Martinelli e alla sua coalizione" sottolineano dal partito di Fratoianni.









Il coordinatore territoriale uscente, Mauro Stampacchia, dichiara la propria soddisfazione per il risultato di crescita politica e territoriale di Sinistra Italiana e per il ruolo acquisito anche in provincia: "Il congresso non è per noi solo un passaggio organizzativo, ma un segnale politico rivolto alla sinistra tutta, ad organizzare e praticare adesso l'opposizione alle destre, domani una alleanza che consenta di rimettere in movimento, come in altri paesi d'Europa, chi viene colpito dalle politiche di austerità, e poi ancora tradurre queste rivendicazioni in un autentico programma di governo di progresso e di pace. In Italia come a Pisa, che è una città sensibile a queste istanze, affacciata sull'Europa e sul mondo, e che merita un governo diverso".