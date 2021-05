Consiglio Comunale di Pisa: Piano della mobilità sostenibile, Dup  Mandato del Sindaco

Le prossime tre sedute del Consiglio Comunale saranno particolarmente impegnative per i consiglieri comunali. Si comincia con la seduta di domani, martedì 11 maggio (dalle 9 di mattina ad oltranza dei lavori), che avrà al centro della discussione dei consiglieri comunali il cosiddetto PUMS, cioè il Piano Urbano della mobilità sostenibile.

"E’ un atto - ha sottolineato il Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai - di grande importanza per le immediate ricadute sulla qualità della vita di tutti i nostri concittadini. Un atto che si propone di trovare un punto di equilibrio tra le esigenze di mobilità delle persone con la tutela dell’ambiente". La discussione sul Pums sarà introdotta dall'assessore alla mobilità Massimo Dringoli. I consiglieri comunali di minoranza hanno presentato ben 18 ordini del giorno.

La seduta di domani del Consiglio Comunale sarà comunque aperta da due question time. Il primo, del consigliere Riccardo Buscemi (FI), è sulla vicenda della motorizzazione civile. Gli risponderà il sindaco di Pisa, Michele Conti. Il secondo del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) è sulla questione delle autorizzazioni della società Helbiz che è una delle due società che gestisce i monopattini in città. Gli risponderà l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli.

Ritornando alle altre due sedute del Consiglio Comunale, non meno importante sarà poi la seduta di martedì 18 maggio che avrà all'ordine del giorno il DUP, cioè il Documento unico di programmazione e la variazione al Bilancio di Previsione. "Anche questi atti - ha poi aggiunto il Presidente Gennai - sono di grande importanza. In questa seduta verranno presentate importanti opere pubbliche, come la nuova piscina comunale, i nuovi investimenti per la Cittadella e i lavori per alcuni nuovi tratti per le Mura urbane". La discussione sarà introdotta da una relazione dell’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa.

A seguire, infine, si avrà la terza seduta del Consiglio Comunale in programma per martedì 25 Maggio e che avrà all'ordine del giorno il Mandato del sindaco di Pisa. "Com'è noto - ha così sottolineato il Presidente Gennai - questa Amministrazione Comunale è stata eletta sulla base di un preciso mandato elettorale circa due anni fa. In questa terza seduta del Consiglio Comunale il sindaco di Pisa, Michele Conti relazionerà su quello che è stato fatto finora e su quello che dovrà invece essere realizzato nei prossimi anni".

Come di consueto anche per queste sedute del Consiglio Comunale è prevista la diretta streaming dal sito internet e dal canale you tube del Comune di Pisa.