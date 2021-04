Consiglio Comunale: approvate mozioni per la tutela dell'occupazione

Si è svolto nel pomeriggio di ieri, 13 aprile, il Consiglio Comunale di Pisa. Grazie a due mozioni approvate entrambe a maggioranza - primo firmatario il consigliere Gino Mannocci (Lega) - presto sarà organizzata un'apposita seduta del Consiglio Comunale dedicata al tema della sicurezza urbana. Sarà inviato a partecipare il Prefetto Giuseppe Castaldo. Sul fronte sicurezza e decoro si è parlato, tra l'altro, anche dello Chalet Verde di Marina di Pisa e del fenomeno delle baby gang.

Sulla prima questione l’assessore Massimo Dringoli, nel rispondere al consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune), ha assicurato che al suo posto non nascerà alcun palazzo. Sulla seconda questione l’assessora Giovanna Bonanno, nel rispondere invece al consigliere Vladimiro Basta (Pd), ha ribadito l'impegno dell'amministrazione sul fronte dei controlli della Polizia Municipale, per quanto di competenza del Comune, e che sono aumentate le pattuglie al Giardino Scotto anche con l’unità cinofila. Continuerà anche la collaborazione della stessa Polizia Municipale con le scuole.

Successivamente sono state votate all'unanimità altre due mozioni sul fronte occupazione. La prima mozione - primo firmatario il consigliere Matteo Trapani (Pd) - esprime il proprio sostegno ai lavoratori dell’Ids di Montacchiello impegnati in una difficile vertenza a difesa dei posti di lavoro. La seconda mozione, promossa da Francesco Auletta (Diritti in Comune), afferma il no alla modifica della statuto di Toscana Aeroporti (che prevede una modifica per la composizione del Cda) e il no alla vendita della società Toscana Aeroporti Handling.

Inoltre, sempre nella seduta di ieri del Consiglio Comunale, il Presidente Alessandro Gennai ha ricordato d’aver inviato le felicitazioni e l’augurio di buon lavoro alla professoressa Maria Chiara Carrozza per la recente nomina a Presidente nazionale del Cnr, mentre il consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) ha ricordato il centenario dell’uccisione a Pisa per mano di alcuni sicari fascisti di Carlo Cammeo.

La prossima seduta del Consiglio Comunale si terrà martedì 20 aprile, dalle 14. Si terrà invece domani, giovedì 15 aprile alle 17.30, una riunione della Commissione Urbanistica del Comune di Pisa sul progetto 'Darsena Europa'. Sarà presente l’assessore comunale all’ambiente Filippo Bedini e il funzionario della Direzione Ambiente del Comune di Pisa, Marco Redini. La discussione è stata richiesta dai consiglieri Francesco Auletta (Diritti in Comune) e Riccardo Buscemi (Fi). Il Presidente di questa Commissione Consiliare è il consigliere Maurizio Nerini (FdI-PnC).