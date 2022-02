Consiglio comunale: no alla nuova pista di Peretola e sì al potenziamento della linea ferroviaria Pisa-Firenze

E’ stata approvata all'unanimità una mozione, primo firmatario il consigliere Auletta (Diritti in Comune), che dice, in sintesi, no alla nuova pista di Peretola e sì a nuove risorse pubbliche per potenziare la linea ferroviaria Pisa-Firenze.

Hanno votato a favore tutti i gruppi consiliari ad eccezione di quello del Pd che non ha partecipato al voto.

Nel Consiglio comunale si è anche parlato del costruendo 'Giardino verticale' di Via Pellizzi. Il Comune di Pisa - ha detto l’assessore Dringoli in risposta ad un question time del consigliere Auletta - non ricorrerà al Consiglio di Stato.

In apertura del Consiglio comunale è stato osservato, su proposta del presidente Alessandro Gennai, un minuto di silenzio in memoria di Giuseppe Lenoci, il ragazzo di appena 16 anni morto nel corso di un incidente stradale a Serra de' Conti in provincia di Ancona mentre era impegnato in un apprendistato nell'ambito di un corso professionale di termoidraulica.