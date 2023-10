Consiglio comunale: l'Arena Garibaldi, la mareggiata a Marina e la guerra in Medio Oriente nella seduta

Sarà una seduta del Consiglio comunale tutta dedicata ai question time, alle interrogazioni, alle interpellanze e alle mozioni quella di lunedì prossimo, 30 ottobre.

Tra i question time si segnalano quelli del consigliere Matteo Trapani (Pd) sul crollo dei calcinacci alla Stadio Arena Garibaldi avvenuto la settimana scorsa, poi quello del consigliere Francesco Auletta (Una città in comune) sulla sicurezza degli autobus e quello, infine, del consigliere Maurizio Nerini (FdI) sulle iniziative contro la Regione per i problemi del litorale.



La seduta inizierà alle 14,30 e sarà trasmessa in diretta streaming dal canale You Tube del Consiglio comunale.

Per quanto riguarda le mozioni i consiglieri discuteranno, tra le altre, quella del consiglire Francesco Auletta (Una città in comune) "Gaza: cessate il fuoco, subito!" e quella della consigliera Raffaella Bonsangure (Fi) sulla polemica scaturita dalla proposta dell'Istituto Universitario Europeo di Fiesole di cambiare il nome al Natale e sostituirlo con Festa d'Inverno per eliminare il riferimento cristiano.