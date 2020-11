Consiglio comunale: lavori pubblici e Moschea nella seduta

Oggi, giovedì 26 novembre, nuova seduta del Consiglio comunale. I lavori iniziano alle 14 per terminare alle 19. La seduta sarà, com’è noto, da remoto e visibile a tutti i cittadini tramite la diretta streaming dal sito internet del Comune di Pisa.

Per iniziativa dell’amministrazione comunale, i consiglieri comunali daranno il via libera, dopo una relazione del sindaco di Pisa, Michele Conti e dell'assessore ai Lavori pubblici, Raffaele Latrofa, ad una serie di lavori, tra i quali ricordiamo, il restauro delle facciate e la manutenzione della copertura del Palazzo Pretorio (è una delle sedi del Comune di Pisa), un intervento sulla sicurezza idraulica per Pisa Sud, alcuni interventi di adeguamento per barriere architettoniche, Piazza Viviani a Marina di Pisa, la realizzazione di 24 alloggi invia Da Morrona, una rotatoria a Montacchiello, la riqualificazione dei locali dell'ex dopolavoro Ferrovie, la ciclopista dell’Arno (tratto Riglione e realizzazione ponte ciclopedonale Cisanello), il completamento del Giardino della Rimembranza e la realizzazione della copertura della Palestra San Marco.

All'inizio della seduta, per iniziativa del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune), si discuterà invece della vicenda della Moschea e, in particolare, del ricorso al Consiglio di Stato.

Successivamente, dopo una interrogazione del consigliere Marco Biondi (Pd) sul collegamento di piazza XXV Aprile e via Ximenes, nel quartiere di Putignano, sarà la volta delle interpellanze, come quella del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) sull'utilizzo dello Spazio Bono 19, nei pressi di piazza delle Vettovaglie, da parte della Polizia Municipale.

A seguire, infine, alcune mozioni come quella del consigliere Gino Mannocci (Lega) sui lavori del Palazzo della Provincia o come quella della consigliera Olivia Picchi (Pd) sulla detenzione di Patrick Zaki in Egitto.

Le prossime sedute del Consiglio comunale, come stabilito dal presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, si terranno lunedì 30 novembre, martedì 1 dicembre e, infine, giovedì 3 dicembre. Le sedute di martedì 1 dicembre sarà dedicata alla Festa della Toscana. La seduta di martedì 3 dicembre del Consiglio comunale avrà invece come argomento principale la crisi dall'aeroporto 'Galilei'.