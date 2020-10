Consiglio comunale: didattica a distanza e chiusura minimarket nella seduta

Si terrà non più in presenza ma solo da remoto sulla piattaforma 'Zoom' la seduta di domani, martedì 27 ottobre, dalle 14 alle 18, del Consiglio comunale. Prevista, comunque, la diretta streaming da sito internet del Comune di Pisa. Si incomincia con ben tre question time. Il primo è del consigliere Antonio Veronese (Patto Civico) sulle difficoltà per molti studenti ad utilizzare la didattica a distanza. Il secondo del consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune) sulla necessità di rinviare i termini per le osservazione del piano strutturale. Il terzo, infine, della consigliera Maria Antonietta Scognamiglio (Pd) sulla chiusura alle 18 dei minimarket.

Dopo alcune interpellanze ed interrogazioni, sarà poi discusso, su proposta dell’amministrazione comunale, il conferimento della cittadinanza onoraria al milite ignoto e il via libera per alcuni lavori al Palazzo Blu di lungarno Gambacorti.

Tra le mozioni si ricordano anche quelle presentate dal consigliere comunale Gino Mannocci (Lega), sulla vicenda delle famiglie della scuola Biagi in isolamento da molti giorni e sulla richiesta alla Regione Toscana affinché organizzi meglio il servizio dei tamponi aumentando i punti di prelievo.

Le prossime sedute del Consiglio comunale saranno decise nella Conferenza dei capigruppo consiliari che è stata convocata, in videoconferenza, dal presiedente del Consiglio comunale, Alessandro Gennai, per giovedì 29 ottobre, alle 9,30.