Consiglio comunale di Pisa, pubblicato l'albo con le presenze per il secondo semestre del 2022

E' stato pubblicato questa mattina, 8 marzo, l'Albo delle presenze dei consiglieri comunali per il periodo luglio-dicembre 2022. Le sedute del Consiglio Comunale di Pisa sono state 21, mentre le riunione di tutte le commissioni sono state complessivamnte 133.

Nel dettaglio:

- la Commsione speciale sull'aereporto si è riunita 3 volte, presidente Giovanni Pasqualino, (Lega);

- la 1ª Commsione Consiliare (Urbanistica), 25 volte, presidente Maurizio Nerini (FdI);

- la 2ª Commisione Consiliare(Politiche Sociali), 26 volte, presidente Marcello Lazzeri (Lega);

- la 3ª Commsione Consiliare (Cultura), 12 volte, presidente Maria Punzo (Lega);

- la 4ª Commisione Consilare (Bilancio), 35 volte, presidente Giuseppe Colecchia (Lega);

- la 1ª Commmisione di Garanzia (Controllo finaziario), 5 volte, presidente Antonio Veronese (Patto Civico);

- la 2ª Commisione di Garanzia (Partecipate), 27 volte, presidente Olivia Picchi (Pd).

Presenze

Fra i più presenti in Consiglio Comunale, con il 100% delle presenze, ci sono: Brunella Barbuti, Alessandro Bargagna, Marco Biondi, Riccardo Buscemi, Paolo Cognetti, Michele Conti, Alessandro Gennai, Marcello Lazzeri, Maurizio Nerini, Francesco Niccolai, Maria Punzo e Andrea Serfogli. In commissione invece, il 100% solo in quattro lo hanno raggiunto: Marco Biondi, Marcello Lazzeri, Maurizio Nerini e Francesco Niccolai. Meno presenti in assemblea, con il 28,57% ci sono Antonio Veronese e Emanuela Dini. Per le commissioni la minor presenza, con valori fra il 35 e il 37%, è stata registrata per: Gabriele Amore, Antonio Veronese e Gino Mannocci. Sotto di loro Valerio Ciacchini, che non ha totalizzato alcuna presenza (57% di presenza in Consiglio).

"Il lavoro del Consiglio comunale, anche per questo semestre - ha commentato il presidente del Consiglio Alessandro Gennai - è stato particolarmente gravoso. Abbiamo affrontato tante questioni. Siamo stati protagonistidi tutte le vicende più importanti della nostra città. Un servizio per Pisa che tutti i consiglieri comunali hanno svolto con partecipazione e attenzione".