Consiglio Comunale ricco di annunci e provvedimenti quello che si è svolto ieri, lunedì 25 settembre, a Pisa. Innanzitutto il sindaco di Pisa Michele Conti, illustrando gli indirizzi del programma di mandato, ha annunciato la costituzione di un'azienda speciale per la produzione e la promozione di eventi culturali, turistici e delle tradizioni storiche. Sempre nel suo intervento, ha poi illustrato la futura realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Pnrr (impianti sportivi, scuole, asili); l’impegno per i più fragili (come la creazione della fondazione 'Dopo di noi'); una città sempre più sostenibile (Comunità energetica rinnovabile) e infine, la realizzazione della tramvia che prevede il collegamento tra la Stazione ferroviaria l’ospedale di Cisanello, con due ramificazioni, una verso San Rossore e l’altra verso Piazza dei Miracoli.

Rispondendo poi ad un question time del consigliere Luigi Sofia (SU), il Sindaco Conti poi ha detto che non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte del Governo per realizzare un Cpr (Centro permanente per il rimpatrio) e che, comunque, "Coltano non sarebbe un luogo idoneo per un Cpr".

Al termine di un lungo dibattito, il Consiglio comunale inoltre ha dato il proprio via libera al nuovo regolamento della Polizia Municipale (d’ora in poi si chiamerà Polizia Locale) che prevede, tra l’altro, la dotazione agli agenti del taser. Hanno votato a favore 18 consiglieri comunali della maggioranza (Fdi, Lega,'Pisa al Centro' e Forza Italia). Contro 11 consiglieri comunali di minoranza (Pd, Sinistra Unita, La città delle persone e Una città in Comune). All’inizio della seduta, su proposta del consigliere Matteo Trapani (Pd), è stato osservato un minuto di silenzio in memoria del Presidente della Repubblica emerito, Giorgio Napolitano, scomparso la scorsa settimana.

Fissate, questa mattina, dalla Conferenza dei capigruppo consiliari, le prossime sedute del Consiglio comunale per il mese di ottobre. Si terranno, lunedì 2, lunedì 9, lunedì 16 e lunedì 23.