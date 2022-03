Consiglio comunale, Trapani (PD): "Richiesta di riduzione delle bollette energetiche bocciata nella seduta"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Dopo aver ascoltato associazioni, famiglie e imprese locali in merito al rincaro delle bollette di luce e gas, aumentate in molti casi del 60/70%, abbiamo proposto che al prossimo bilancio consuntivo di aprile si prevedesse una misura compensativa per far fronte a quei costi e diminuire il carico per i contribuenti. Il Consiglio comunale purtroppo ieri ha votato contro a maggioranza. Se l'amministrazione comunale e la maggioranza avessero a cuore la città e i bisogni dei pisani dovrebbero proporre e accogliere soluzioni di aiuto come questa e non pensare a bloccare ogni atto proveniente delle minoranze.

In quella mozione avevamo scritto che, da qui ai prossimi anni, sarà imprescindibile un’azione del Comune che miri ai principi del decentramento e ad una localizzazione della produzione energetica al fine di creare delle comunità energetiche che, attraverso il coinvolgimento di cittadini, attività commerciali e imprese del territorio, possono essere in grado di produrre, consumare e scambiare energia in un’ottica di autoconsumo e di collaborazione.

Nel momento in cui su tutti i livelli si progetta la transizione ecologica che ci vedrà impegnati nei prossimi anni, l’amministrazione comunale pensa alle bandierine da tenere in mano.

Crediamo sia inaccettabile ignorare le richieste della Città e rivolgiamo, anche in questa sede, un ulteriore appello al sindaco Michele Conti e alla giunta affinché ci possa essere un ripensamento che vada incontro a cittadine e cittadini oltre che alle attività commerciali, professionali e imprese locali che rischiano di pagarne le spese.

Primo firmatario:

Matteo Trapani - Capogruppo PD

Altri firmatari:

Gabriele Amore – Capogruppo M5S