Elezioni amministrative: il candidato sindaco CLT Edoardo Polacco incontra la cittadinanza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

ll Comitato Libertà Toscana (CLT) invita i Cittadini pisani a incontrare il candidato Sindaco, Avvocato Edoardo Polacco, sabato 8 aprile, presso il proprio gazebo di raccolta firme, allestito in Corso Italia n.2, prima delle Logge dei Banchi, dalle ore 16:00 alle 19:00. L'Avvocato Polacco illustrerà i punti salienti del programma elettorale CLT e sarà a disposizione per qualsiasi domanda o necessità che la comunità desideri portare alla sua attenzione. Il Comitato Libertà Toscana non si colloca politicamente né a destra, né a sinistra. I suoi esponenti provengono da varie correnti ideologiche. Il denominatore comune che ha inspirato tante persone di pensiero, culture e contesti diversi a riunirsi sotto un'unica insegna è l'amore per la Toscana e il desiderio di mettere a disposizione della collettività le competenze di ognuno per un governo amministrativamente efficace, attento alle necessità della popolazione, alla sicurezza, al decoro urbano e alla valorizzazione e promozione del territorio e litorale pisano.