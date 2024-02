Casciana Terme Lari: nasce l'associazione Il Melograno, attenzione al territorio e una lista civica verso le elezioni

E’ nata nel Comune di Casciana Terme Lari l’associazione politica e culturale Il Melograno che si presenterà ai cittadini sabato pomeriggio, 3 febbraio, alle ore 16 al Teatro Verdi di Casciana Terme. Gli obiettivi della neonata associazione sono molti, tra questi quello di dare vita alle prossime elezioni amministrative del mese di giugno ad una lista civica che esprima un candidato sindaco capace di dare risposte concrete ai problemi della città nata dalla fusione tra i due Comuni di Casciana Terme e di Lari nel 2014.

"L’idea di dare vita a una nuova associazione ha preso corpo sul finire dello scorso anno proprio in seguito alle ripetute segnalazioni e proteste di molti cittadini che sottolineavano problemi e difficoltà nella vita quotidiana rappresentata a più riprese all’amministrazione, ma rimaste inizialmente inascoltate e dopo senza soluzione - sottolineano i fondatori de Il Melograno - alcuni esempi, l’abbandono della spazzatura in strada o nelle campagne, la carenza di interventi di manutenzione pubblica, la difficoltà di dialogo con il Comune per l’accesso ad alcuni servizi e la poca sicurezza nelle numerose località che formano il territorio comunale. Questi sono stati solo i primi argomenti messi in evidenza e accompagnati da una forte richiesta di ascolto e di attenzione per cercare una soluzione. E’ nata da qui l’idea e la volontà di dare vita ad una associazione per ascoltare le richieste e le esigenze della cittadinanza e cercare di dare, ove possibile, risposte concrete".

Presidente dell’associazione è Marco Faller, larigiano con un trascorso da biologo, molto attivo nell’associazionismo locale. "Vogliamo sviluppare, diffondere e valorizzare la fattiva partecipazione dei cittadini alla vita politica e culturale del nostro comune - spiega Faller - perché il rispetto della comunità, oltre che dei diritti e doveri di tutti, sono obiettivi che ci stanno molto a cuore".

Sabato 3 febbraio a Casciana Terme dunque la prima uscita pubblica dell’associazione Il Melograno che, radunando i propri fondatori, tratterà i temi importanti, più popolari del territorio sotto il manifesto 'Parlare del presente per organizzare il futuro': l'invito è aperto a tutti coloro che vogliano conoscerne l'attività.

Tra le persone che per prime hanno ascoltato le esigenze dei cittadini, spingendo per la fondazione dell'associazione, c’è Alessandro Tosi, assessore al Sociale del Comune fino allo scorso mese di novembre. "Ho sentito molto forte la richiesta di tante persone che mi sollecitavano a non abbandonare definitivamente l’attività politico amministrativa - sottolinea Tosi - e al contrario mi invitavano ad impegnarmi nel portare avanti il percorso intrapreso quattro anni fa con l’ingresso nella Giunta". Dall’incontro con alcuni amici provenienti da vari settori della vita economica e sociale, Alessandro Tosi ha così maturato l’idea di creare una lista civica e per farlo si fa accompagnare dall’associazione Il Melograno.

"L'incontro di sabato sarà l’occasione - conclude il presidente dell’associazione Il Melograno Faller - per confrontarci sui temi della scuola e dell’ambiente, dello sviluppo economico, turistico, nonché del rilancio dei borghi e delle frazioni del nostro territorio nell’ottica della piena sostenibilità. L’invito rivolto a tutti i cittadini è quello di partecipare alla presentazione e, nel ribadire che non si tratta di un contesto partitico, di portare spunti e contributi per migliorare la vita nel nostro comune".