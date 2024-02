Elezioni Europee 2024, domande dei cittadini comunitari entro l’11 marzo

In vista delle elezioni europee che si terranno l’8 e 9 giugno per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, il Comune informa che i cittadini comunitari residenti a Pisa, per poter esercitare il diritto di voto, devono presentare al sindaco, tramite l’ufficio elettorale, domanda di iscrizione nell’apposita lista aggiunta, nel caso in cui non lo abbiano già fatto in occasione di precedenti elezioni europee. La domanda deve essere presentata entro l’11 marzo.

Il modello da utilizzare per presentare la domanda è disponibile al link del Ministero dell’Interno: https://dait.interno.gov.it/elezioni/circolari/circolare-dait-n13-del-15-febbraio-2024. (Il modello è tradotto per ciascuno degli Stati membri che hanno fatto pervenire la relativa traduzione: Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Utuanla, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia e Slovacchia).

Il modello deve essere consegnato all’Ufficio Elettorale in via Battisti 53 (Sesta Porta Piano 4 Stanza 255); trasmesso per mail elettorale@comune.pisa.it o pec comune.pisa.elettorale@pec.it (in questo caso dovrà essere allegata copia fotostatica di documento di riconoscimento). Gli iscritti nella lista aggiunta in occasione di precedenti elezioni europee possono esercitare diritto di voto senza dover presentare nuova istanza.

L’Ufficio Elettorale è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì 8.30-12.30, martedì e giovedì 14.30-16.30. Tutta la documentazione è disponibile sul sito del Comune di Pisa all’ indirizzo: https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/elettorale-e-leva. L’Ufficio Elettorale del Comune di Pisa sta recapitando l’informativa, con allegato modello di domanda, ai 2300 cittadini comunitari residenti nel Comune di Pisa.