Elezioni comunali, si vota l'8 e il 9 giugno: 26 Comuni alle urne in provincia di Pisa

Il 2024 sarà un anno di elezioni in Italia. Il Consiglio dei Ministri di oggi, 25 gennaio, come riporta Today.it. ha approvato il decreto legge in vista di europee, amministrative e regionali. Dopo le indiscrezioni la conferma è arrivata dal ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli: si voterà a giugno 2024.

Quando si vota per le elezioni europee, regionali e amministrative nel 2024: le date

Il decreto legge 'Elezioni' approvato dal Consiglio dei Ministri fissa le date per il voto nel 2024: le elezioni europee saranno l'8 e 9 giugno, con possibilità di accorpare amministrative e regionali. "Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto Elezioni, che non solo dispone l'abbinamento di amministrative ed europee nei giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno per favorire la massima partecipazione al voto ma soprattutto prevede la rimozione del limite al numero dei mandati per i sindaci dei Comuni fino a 5mila abitanti e la possibilità di un terzo mandato consecutivo per i sindaci dei Comuni entro 15mila abitanti", ha detto il ministro Calderoli dopo il Consiglio dei Ministri.

Dunque, nei Comuni fino a 5mila abitanti un sindaco già eletto potrà vincere le elezioni per un numero di volte consecutive illimitato, mentre nei Comuni tra 5mila e 15mila abitanti il numero dei mandati consecutivi diventa tre.

Dove si vota nel 2024 in Italia

Oltre alle elezioni europee, nel 2024 in Italia ci saranno le elezioni amministrative e regionali. Si voterà per rinnovare i presidenti di Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Sardegna e Umbria. Ma ci sono anche 3.700 Comuni in cui cambierà l'amministrazione e si dovrà eleggere un nuovo sindaco.



Per quanto riguarda la provincia di Pisa, sono 26 i Comuni al voto: Calci, Calcinaia, Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme Lari, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo di Val di Cecina, Chianni, Crespina Lorenzana, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Montopoli in Val d'Arno, Palaia, Peccioli, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Terricciola, Vicopisano, Volterra.