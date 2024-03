Elezioni europee: entro il 30 aprile domande per la disponibilità a fare gli scrutatori

Scade il prossimo 30 aprile il termine per manifestare la propria disponibilità allo svolgimento dell’attività di scrutatori in vista delle elezioni europee che si terranno nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. I cittadini iscritti nell’Albo degli scrutatori possono manifestare la propria disponibilità allo svolgimento di tale funzione scrivendo una mail a cec@comune.pisa.it, con indicazione delle proprie generalità e un recapito telefonico e mail. Per coloro che non sono in possesso di indirizzo mail è possibile presentarsi all’ufficio elettorale comunale negli orari di apertura al pubblico e compilare il modello che si riporta in allegato. L’ufficio elettorale è a disposizione per fornire maggiori dettagli e/o informazioni (via Cesare Battisti, 53, locali Sesta Porta, IV Piano. Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì 08.30-12.30, martedì e giovedì 14.30-16.30. Tel. 050910646/342/521/645/341).

La nomina degli scrutatori spetta alla Commissione elettorale comunale che può scegliere tra i soggetti iscritti nell’Albo unico delle persone idonee alle funzioni di scrutatore di seggio elettorale del Comune di Pisa, approvato dalla stessa Commissione nella seduta del 15 gennaio 2024.

L’avviso è disponibile sul sito del Comune di Pisa al seguente indirizzo: https://www.comune.pisa.it/it/ ufficio/scrutatore-di-seggio