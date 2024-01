Capodanno 2024, soddisfazione di Pisa al Centro: "Un successo per tutta la città"

Il vicecapogruppo di Pisa al Centro Vouk dichiara: "L'esperimento della doppia data ha funzionato, creando un flusso importante per la città". Una prima volta che viene promossa a pieni voti da Pisa al Centro e dal consigliere Lorenzo Vouk, soddisfazione riportata anche nelle sue parole.

"Il raddoppio delle date ha permesso di regalare a Pisa e alla sua fascia più giovane una movida alternativa, rispetto alla classica frequentazione delle piazze. Il 30 dicembre si è creato un contest per i giovani artisti della città che ha permesso alla vincitrice di poter aprire il concerto di Capodanno col trio Albertino - Fabri Fibra - Ricky Le Roy. In più, la data del 31 ha portato grandi nomi del panorama nazionale toccando vari generi musicali e il tutto è stato reso fruibile gratuitamente dall'amministrazione comunale col risultato di un grande evento accessibile a tutti".

Secondo il consigliere, un altro aspetto positivo è quello che riguarda le attività commerciali in quanto "il contest ha permesso di portare in città un gran numero di persone, che anticipava la data di capodanno, questo ha consentito alle attività del centro storico di poter incrementare il proprio flusso economico su una data che non porta con sé una festività classica".

Vouk continua: "Da qui bisogna partire, sulla falsa riga della notte dello sport fatta per la prima volta a Pisa. L'obiettivo deve essere portare eventi che sponsorizzino i giovani artisti del territorio collegati a concerti con artisti di blasone nazionale all'altezza della nostra Città. Questo al fine di regalare una grande soddisfazione a chi è alle prime esperienze nell'ambito artistico, ma anche per incrementare i flussi economici per le attività pisane".

"Se questo raddoppio ha trovato realizzazione è grazie al lavoro di tutta l’amministrazione comunale ed all’impegno degli assessori Pesciatini e Scarpa, da sempre aperti all'ascolto e in prima linea nel creare queste iniziative per la nostra cittadinanza. Inoltre, un grazie agli uffici che hanno lavorato e dato il loro contributo per questa realizzazione di eventi".