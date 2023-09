Incuria, degrado e viabilità: i quartieri di San Marco e San Giusto chiedono risposte all'amministrazione

"Nuova consiliatura, vecchi problemi. I quartieri di San Marco e San Giusto sono ancora abbandonati". La denuncia, raccolta dal consigliere comunale del Partito Democratico Matteo Trapani, parte dall'assemblea dei residenti della zona. "Nelle prossime settimane la giunta dovrà darci delle risposte su alcune interpellanze che ho depositato e dovrà chiarire le motivazioni di tanto disimpegno".

Trapani prosegue: "Le interpellanze riguardano lo stato di degrado di ampi pezzi di via dell'aeroporto, di via Sant'Agostino e via dell'Omodarme, la situazione dei parchetti di piazza Ghezzi (con la pavimentazione di parcheggio e zona parco giochi ormai distrutta) e di via Largo Balbo dove ormai da mesi chiediamo insieme a tanti cittadini interventi mirati. Tutto ciò si unisce alla mancanza di aree sgambatura per i cani, alla inagibilità della ex circoscrizione, alle problematiche legate al traffico e alla mancanza di attraversamenti e strumenti di limitazione della velocità, allo stato della pista ciclabile. Insomma, con numerose interpellanze chiederemo per l'ennesima volta che questa giunta si impegni per questa zona che risulta ormai abbandonata".