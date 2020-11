Aeroporto: interrogazione al Ministro per tutelare i lavoratori

Un impegno per i lavoratori degli aeroporti di Pisa e di Firenze e per il sostegno all’intero sistema aeroportuale della Toscana: è questo l’obiettivo di un’interrogazione che la deputata Pd, Susanna Cenni, insieme alle colleghe Rosa Maria Di Giorgi e Lucia Ciampi e al collega Stefano Ceccanti, ha presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, raccogliendo l’appello dei lavoratori dei due scali.

I danni causati dalla pandemia al settore turistico in generale e a quello aeroportuale, nello specifico, sono evidenti: i dati di settembre 2020 parlano di una riduzione di circa il 70 per cento dei passeggeri (corrispondente a circa 13 milioni di persone) rispetto all’anno precedente e di circa 10.000 lavoratori aeroportuali in cassa integrazione in tutta Italia. La Toscana non fa eccezione: secondo quanto recentemente comunicato dall’amministratore delegato di Toscana Aeroporti, Roberto Naldi, infatti, la società ha registrato nel primo semestre dell’anno un calo di 9 milioni di fatturato e del 70 per cento di passeggeri, mentre i circa 900 dipendenti sono attualmente in cassa integrazione, senza considerare i lavoratori dell’indotto, dalle compagnie aeree ai bar, dagli autonoleggi ai servizi.

"Nell’ambito del cosiddetto 'Decreto liquidità' - afferma l’onorevole Cenni - nei giorni scorsi Sace ha concesso a Toscana Aeroporti un finanziamento pari a 85 milioni di euro che ha una durata di 6 anni e consentirà alla società di rafforzare i livelli di liquidità e a sostenere gli investimenti previsti sugli scali di Firenze e Pisa. Si tratta di risorse significative, ma sicuramente non sufficienti per sostenere la piena operatività dei due aeroporti e, soprattutto, per sostenere gli attuali livelli occupazionali, anche alla luce delle aspettative per i prossimi mesi che non sono certo incoraggianti. Per questo chiediamo alla ministra De Micheli un ulteriore impegno a garanzia dei lavoratori e delle lavoratrici: il sistema aeroportuale toscano è un caposaldo per l’economia della regione e uno snodo strategico per il sostegno al settore turistico, per gli eventi fieristici e per tutti i settori che hanno una ricaduta internazionale". Per questo, concludono i deputati toscani, "vogliamo sapere quali iniziative il Governo intenda assumere a tutela di questi lavoratori".