Volterra, Pieroni (Pd): "Ripristino della tratta ferroviaria occasione di sviluppo turistico e di valorizzazione del territorio"

"La riattivazione della ferrovia a cremagliera Saline di Volterra-Volterra rappresenta un’occasione di sviluppo turistico e di valorizzazione del territorio su cui è necessario porre attenzione. Si tratta di un tema che è stato in più occasioni affrontato in queste settimane, grazie allo sforzo sinergico di associazioni locali, Università di Pisa e Firenze ed enti locali per far tornare il treno a Volterra. Con un’interrogazione chiedo alla Giunta regionale se intenda prevedere la possibilità di stanziare, di concerto con gli enti territoriali interessati, le risorse necessarie ad avviare la fase progettuale relativa alla riattivazione di questa linea ferroviaria. Un’opera, peraltro, da inserire nel più ampio quadro di interventi infrastrutturali volti a potenziare i collegamenti fra Volterra, la Val di Cecina e la zona costiera. Anche al fine di rafforzare un progetto complessivo di mobilità sostenibile e di fruibilità di un’infrastruttura che fin dagli inizi del ‘900 ha segnato la vita di un territorio".

E’quanto chiede alla Giunta regionale, Andrea Pieroni, consigliere regionale Pd, con l’interrogazione “In merito alla possibile ricostruzione della tratta ferroviaria Saline di Volterra-Volterra”.

"La riattivazione della linea ferroviaria Saline di Volterra-Volterra può completare e contribuire a potenziare ulteriormente il progetto di valorizzazione della linea ferroviaria minore Cecina-Saline di Volterra - continua Pieroni - l’obiettivo è incrementare l’utenza e l’attrattività della tratta, sia in termini di servizio ordinario sia per fini turistici, culturali e sociali, valorizzando le risorse offerte dalla città di Volterra e dal territorio della Val di Cecina. L’opera farebbe parte di un piano più ampio di connessione via ferro di tutta la Toscana, così come perseguito dal Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità. La stazione di Saline, in particolare, si troverebbe al crocevia di una rete che metterebbe in connessione la Valdelsa con la Valdera e i porti di Livorno e Piombino, facilitando la comunicazione di persone e merci - conclude Pieroni - un’occasione per migliorare la connessione e la vivibilità di questo territorio che auspico non vada perduta".