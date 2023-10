Inizia il lavoro del Laboratorio comunale per le accessibilità

Il Laboratorio comunale per le accessibilità si riunirà per la prima volta il prossimo mercoledì 25 ottobre. Così ha deciso la Commissione politiche sociali nella riunione della scorsa settimana. "Si tratta - spiega la consigliera comunale Maria Antonietta Scognamiglio (Pd), vicepresidente del Consiglio comunale e promotrice di questa iniziativa - di un apposito ufficio comunale che avrà il compito di garantire la piena accessibilità ai portatori di handicap a edifici, opere pubbliche, manifestazioni e quant’altro, prima che siano realizzati e, inoltre, anche l’individuazione di percorsi che possano garantire anche la possibilità di arrivarci. In altre città, come Bergano e Matera, dove questo ufficio è operativo da tempo, i risultati sono stati molto significativi. Sono molto soddisfatta che la nostra città si sia dotata di questo importante strumento. Una città più accessibile è una città più bella".

"Il Laboratorio comunale per le accessibilità - aggiunge la consigliera Rachele Compare (FdI), presidente della Commissione politiche sociali - è stato varato nella passata legislatura con voto unanime di tutte le forze politiche. Sarà coordinato da un dipendente comunale e vi parteciparono i rappresentanti di tutte le associazioni e categorie interessate, oltre al Garante delle persone disabili, Alessandro Di Ciolo. Appena ci siano insediati ho subito lavorato per rendere operativo questo importante ufficio, che contribuirà a rendere Pisa ancora più aperta e fruibile per tutti i cittadini. Molto è stato fatto, molto ancora occorre fare".