San Giuliano Terme: "Avanti con i lavori nei cimiteri comunali"

L'assessore ai lavori pubblici di San Giuliano Terme Francesco Corucci fa il punto sugli interventi nel Comune: "In questi giorni è in fase di realizzazione il nuovo blocco di loculi nel cimitero di Pontasserchio. Per il resto, ecco un riepilogo dei lavori negli altri cimiteri comunali: al cimitero di Agnano gli interventi sul primo lotto (riqualificazione della cappella e la realizzazione al suo interno di 130 ossari, compresa la riquadratura di due campi comuni con sepolture a terra - lato cappella - per un totale di 65mila euro) sono quasi completati e siamo in attesa dell'arrivo degli infissi e del successivo montaggio; i lavori al cimitero di Asciano sono completati, vale a dire il gruppo 3 e 4 della sezione dedicata alle sepolture privilegiate (i loculi)".

"Stiamo intervenendo anche sulla sistemazione del blocco attiguo - aggiunge - per eliminare le infiltrazioni; per quanto riguarda il cimitero di Molina di Quosa, stiamo provvedendo all'affidamento della progettazione per il risanamento del blocco; cimitero di Ghezzano: dopo aver approvato lo studio di fattibilità, stiamo perfezionando la richiesta di preventivi per la progettazione esecutiva relativa alla riqualificazione del blocco; infine, cimitero di Metato: siamo in attesa del parere della Soprintendenza sulla base del progetto esecutivo già realizzato".