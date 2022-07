Petrucci (FdI): "Disagi all'aeroporto di Pisa per la mancanza di lavoratori stagionali"

"Pesanti disagi all’aeroporto Galilei di Pisa: ci sono arrivate varie segnalazioni secondo le quali i passeggeri sono costretti a rimanere bloccati sugli aerei anche per un'ora prima di poter scendere, perché non c'è personale adeguato per accoglierli. Disservizi importanti e un grave danno d'immagine per tutta la Toscana".Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Diego Petrucci attacca Toscana Aeroporti e annuncia un'interrogazione alla Regione e all'assessore Baccelli sull'organizzazione dello scalo per il periodo estivo.

"La Regione intervenga immediatamente e chieda spiegazioni a Toscana Aeroporti - insiste Petrucci - purtroppo, non sono stati assunti lavoratori stagionali per far fronte all'aumento dei passeggeri, questi disagi sono conseguenza di tale decisione da parte dell'azienda. A fronte dell’aumento del numero dei passeggeri non è corrisposto un eguale aumento degli operatori aeroportuali, un gap che si traduce in un sovraccarico di lavoro e stress, oltre che in termini di minor sicurezza e disservizi".