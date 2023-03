Rifiuti, Uniti per Calci denuncia: "Ci risiamo con i disservizi della raccolta porta a porta"

Da diversi giorni si registrano, su tutto il territorio di Calci, numerosi disservizi legati al ritiro della spazzatura del porta a porta. "Molte sono le lamentele della popolazione - denuncia la lista Uniti per Calci - che ha inondato i social di foto, che testimoniano ampiamente il mancato ritiro, con tutta la mancanza di igiene e decoro che ne consegue".

"Noi, pur sostenendo la raccolta differenziata, che riteniamo importante e utile, abbiamo sempre evidenziato i limiti del metodo del porta a porta - fanno sapere i consiglieri della lista - i disservizi di questi giorni hanno confermato i problemi di questa pratica, legati alla giacenza dei rifiuti davanti alle abitazioni. Il porta a porta, infatti, non solo lascia i rifiuti alla mercé di animali selvatici e non, ma produce un’evidente mancanza di igiene e di decoro urbano. Se a tutto questo si aggiungono i ritardi della ditta nel ritiro o, come avvenuto in questi giorni, addirittura il mancato ritiro, ecco che in un attimo il territorio diventa sporco e maleodorante".

"Ci chiediamo se solo i cittadini debbano alzare i toni con l’azienda per far rispettare il territorio - attaccano - o non sia piuttosto ora che lo faccia anche chi amministra il Comune. Potrebbe essere anche il caso di riconsiderare quanto da noi detto da anni, e cioè di valutare metodi diversi di raccolta. Suggerimento che questa attuale maggioranza di sinistra si è sempre rifiutata di ascoltare. Purtroppo quanto accaduto in questi giorni è sintomo che certi propositi della maggioranza su ecologia e rispetto del territorio restano punti di un programma non realizzato, nonostante siano già trascorsi nove anni di mandato dell’attuale Amministrazione. Noi continueremo sempre a segnalare e proporre soluzioni alternative, nell’esclusivo interesse dei cittadini".