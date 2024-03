Si svolgerà domani, giovedì 7 marzo alle 17.30, nella Sala Consiliare di Vecchiano, un Consiglio comunale aperto sui fatti avvenuti in via San Frediano a Pisa lo scorso 23 febbraio. "Abbiamo deciso di organizzare questo appuntamento - dicono il sindaco Massimiliano Angori e l'assessore alla Cultura Lorenzo Del Zoppo - per riflettere insieme sul valore imprescindibile di mantenere la Democrazia all'interno di tutte le nostre istituzioni. Un sentimento che nella nostra Comunità locale è molto diffuso, come dimostra la numerosa partecipazione al primo appuntamento degli incontri 'La Democrazia oggi', organizzati in collaborazione con la Sezione Unicoop Versilia ValdiSerchio di Unicoop Firenze e Anpi Vecchiano, che si è svolto proprio lo scorso 23 febbraio in Sala Consiliare. Il Consiglio Comunale adesso sarà la sede per fare il punto su quei drammatici fatti, supportati dagli interventi del professore Alfonso Maurizio Iacono dell'Università di Pisa e della professoressa Lorenza Lorenzini già Dirigente dell'ufficio Scolastico Provinciale".

Cultura e istituzione scolastica, dunque, a dialogo per "parlare dell'importanza dell'autodeterminazione dei ragazzi e delle ragazze - concludono - alla ricerca di forme che favoriscano la partecipazione democratica dei cittadini al nostro tempo pieno di inquietudine, in cui le stesse istituzioni sono chiamate per prime al rispetto della Democrazia, valore assoluto della nostra Carta Costituzionale". Riflessioni che poi anche con il ciclo delle conferenze in programma, il cui prossimo appuntamento è per il 15 marzo, con il professore Andrea Borrelli che interverrà su 'La Democrazia in Russia e in alcuni Paesi dell'Europa orientale: democrazie autoritarie e illeberali'.