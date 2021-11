Marina, Fratelli d'Italia alla Regione: "Si trovi una soluzione definitiva ai danni delle mareggiate"

"E’ bastata una modesta libecciata per riportare all’attenzione di tutti un problema annoso: ad ogni mareggiata il litorale pisano riporta danni più o meno ingenti. Era evidente da molti mesi che i lavori di 'aggiustamento' eseguiti dalla Regione non fossero serviti a nulla, con la spiaggia di ghiaia, quella di ultima realizzazione

adiacente a piazza Baleari, ormai inesistente e con il vecchio scivolo nuovamente scoperto. Giani, alcuni mesi fa, effettuando un sopralluogo a Marina di Pisa fece delle promesse, ma il problema è rimasto e una soluzione definitiva non è stata trovata. A cosa sono serviti i lavori eseguiti nel 2014 con notevole esborso di denaro pubblico? O non sono stati completati oppure non sono stati eseguiti bene visto che ad ogni mareggiata viene invasa la passeggiata e la strada con gravi disagi per i residenti e cospicui danni per le attività commerciali" dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci, ed il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Francesco Niccolai.

"La Regione deve dare risposte certe perché non è più tollerabile rimanere spettatori inermi di mareggiate che sconvolgono Marina di Pisa ed il litorale pisano. Mentre il Comune di Pisa sta facendo un’opera straordinaria di riqualificazione da anni - sottolinea Petrucci, che sulla questione nei mesi scorsi ha presentato una mozione alla Giunta regionale - la Regione deve verificare l’efficacia delle barriere presenti, prendendo in considerazione la possibilità di aumentarne la sezione o di realizzarne delle nuove posizionate più distante dalla costa, soluzione che tecnici ed esperti del settore hanno indicato come una delle migliori".