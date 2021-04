Sostegno ai lavoratori del comparto handling dalla Provincia di Pisa

Approvata una mozione nel Consiglio Provinciale per chiedere riunione del Cda e dell'assemblea dei soci di Toscana Aeroporti per riconsiderare la decisione della vendita del comparto

Anche la Provincia di Pisa ha espresso il suo sostegno dei lavoratori del comparto Handling di Toscana Aeroporti. Nella seduta consiliare del 31 marzo scorso è stata approvata all'unanimità la mozione presentata dal Gruppo Centrosinistra per la Provincia di Pisa, a firma di Olivia Picchi e Francesco Petri. L'atto politico "esprime tutta la nostra motivata e forte preoccupazione - afferma il Presidente della Provincia Massimiliano Angori - a fronte dell'annuncio da parte di Toscana Aeroporti di vendere il comparto, per gli effetti che questo potrebbe avere sul piano occupazionale e salariale; la Provincia, socio pubblico di Toscana Aeroporti, supporta la posizione delle organizzazioni sindacali in merito ad una decisione che merita di essere opportunamente rimodulata, anche alla luce della fase che stiamo vivendo e che potrebbe avere riflessi negativi su tutta la città, già pesantemente provata in molti settori economici, a cominciare da quello turistico, già fortemente penalizzato per ovvi motivi".

Lo scorso 12 marzo la società che gestisce gli scali di Pisa e Firenze ha comunicato ufficialmente ai sindacati la decisione, ad oggi confermata, di vendere il comparto handling in seguito ad una offerta di acquisto da parte di un soggetto privato non noto. Il servizio vede impiegati complessivamente, tra gli scali di Pisa e Firenze, circa 450 tra lavoratori, a cui si aggiungono 150 lavoratori delle ditte in subappalto, il cui futuro è a oggi ancora più incerto. "Non è in alcun modo una garanzia sufficiente - si legge nella nota della Provincia - la promessa che l'eventuale acquirente garantisca per 24 mesi i livelli occupazionali e salariali attuali, tanto più in una fase di forte incertezza sulla ripresa del settore, a causa della emergenza sanitaria, economica e sociale".

Il Consiglio Provinciale tutto chiede alla Regione Toscana di "agire fino alla possibilità di sospendere l'erogazione del contributo di 10 milioni di euro stanziati a sostegno di Toscana Aeroporti per i danni subiti dalla pandemia (come risarcimento per il periodo tra il 10 marzo e il 15 giugno 2020), in quanto non è pensabile che vengano dati ristori pubblici a fondo perduto senza le dovute garanzie sul piano occupazionale e salariale".

"Attraverso questo documento - aggiungono i Consiglieri Picchi e Petri, firmatari della mozione - chiediamo una riunione urgente del Cda e dell'assemblea dei soci per affrontare approfonditamente la questione. In questa sede chiederemo che venga riesaminata la decisione assunta in merito alla vendita del comparto dell’Handling, a tutela soprattutto degli aspetti che riguardano i diritti dei lavoratori, e chiederemo alla Regione la costituzione di un tavolo che segua da vicino la vicenda, monitorandone costantemente gli sviluppi".