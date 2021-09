Nuova sede della Lega a Cascina in Piazza dei Caduti

Sabato 2 ottobre, a partire dalle ore 18, si terrà l'inaugurazione della nuova sede della Lega di Cascina. L'appuntamento è in Piazza dei Caduti, dove il segretario cittadino e Consigliere Regionale Elena Meini, l'eurodeputata Susanna Ceccardi e la deputata Donatella Legnaioli, insieme ai militanti, presenteranno alla cittadinanza e ai simpatizzanti i nuovi locali che ospiteranno le attività politiche del Carroccio.

"La vecchia sede non era più idonea - commentano Ceccardi, Legnaioli e Meini - nonostante la pandemia, il partito ha continuato a macinare tesserati, rendendo la vecchia location troppo piccola per ospitarli tutti. Invitiamo gli iscritti e tutti i cittadini a partecipare a questa inaugurazione, il cambiamento passa inevitabilmente dalla partecipazione attiva del popolo. Questa nuova sede sarà il punto di ripartenza post pandemia per continuare a dialogare con i cascinesi". La sede sarà aperta lunedì, mercoledì pomeriggio e giovedì e sabato mattina: "Sarà a disposizione di chiunque voglia avvicinarsi alla Lega oppure abbia delle segnalazioni da fare ai consiglieri comunali, regionali oppure ai nostri parlamentari".

La serata proseguirà con una cena presso il Ristorante la Grotta, sempre a Cascina, dedicata al 'parallelo' tra due geni toscani: Galileo e Dante. Dopo le letture dall’Inferno, del regista e attore, Andrea Buscemi, e di Susanna Ceccardi, il professor Vincenzo Vespri, ordinario di Analisi Matematica presso l'Università di Firenze, illustrerà quali poco conosciuti legami esistano tra il padre della scienza moderna e l’autore della Divina Commedia. Modera il giornalista Marco Bazzichi.